國民黨桃園市長參選人張善政今天針對農委會研究案保密條款部分合約曝光，表示誰說假話看得很清楚，對此民進黨桃園市長參選人鄭運鵬說，張的說詞一變再變，包含說是民進黨的陰謀民進黨有執政優勢，或等農委會都調查完畢再說，後來竟然還多了合約保密條款，不是他有所隱瞞，就是對當初5736萬擔任計畫主持人的內容毫無所悉。

鄭運鵬說，他看過農委會提供給所有國民黨立委這合約的內容，都已經是公開了，張善政如果拿不到的話，不是欺騙市民就是國民黨的立委不給他，公開資訊裡面的保密條款已經失效，農委會也說沒有保密的必要，已經是結案的研究報告，最少的程度把日前周刊媒體報導的內容拿來做說明，他也可以接受。

鄭運鵬批評，不懂張善政有何難言之隱，他跟律師研究過了，連保密條款都拿出來講，這完全是違反大家的法律常識跟合約常識，但拖延戰術無法證明他的清白，還是呼籲張善政如何檢討別人就如何反省自己，自己的牙膏自己擠。

從宣布參選以來28天推出25項政見，鄭運鵬則說，過去身為桃園最資深立委，我隨時做好民進黨需要提名他的這戰，在這一個月裡對於包含觀光政策、育兒政策、捷運三支箭，每一項都有很完整的政策方向，自己不是來逆轉的是來擴大領先，希望對手也用一樣政策水準，我們來做一場正面跟政策的選舉競爭，讓市民來選擇。