「賽車教父」廖老大跨足飲料店後，爭議話題不斷，除了飲料被嫌棄，還爆出歧視懷孕員工。日前又和館長因為飲料店、健身房的品牌問題而槓上，雖引起不少話題，但讓他的形象受損。廖老大前陣子發起的捐血公益活動也緊急停止，因為不爽酸民蓄意攻擊與詆毀，聲明「已造成本人之困擾，故停止慈善捐血活動！」

廖老大在粉專無預警公告，「廖老大慈善團所舉辦之全省捐血活動，目前剩餘四站捐血活動全數取消，由於網路之網民、媒體對於我們所舉辦之捐血活動蓄意攻擊、詆毀，已造成本人之困擾，故停止慈善捐血活動，在此向各縣市社會局說明道歉。」消息公布後，引起外界震撼。

該聲明在短短2小時內，吸引8千多名網友為他打氣，「真的太誇張，連做善事也都有問題，老大加油」、「原本是善的出發，有人起頭大家都有付出的機會，人紅是非多，還是挺老大出錢出力的付出」、「老大捐血活動付出是對懂的人，有機會再跟老大一起捐血送衛生紙做公益」、「酸民真多，做公益還被嫌，加油廖老大」、「捐血是好的活動，停辦很可惜」。