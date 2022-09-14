外傳國民黨桃園市長選戰在「堅下鵬上」時似乎有人見獵心喜，還沒選舉就在分官封爵，甚至為此開始派系分贓搞分裂，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬說，國民黨在選前開始做利益分配，這符合國民黨過去習慣跟文化，雖然不可思議但不意外，自己的團隊要維持鄭文燦8年清廉有效率操守好，這也是他參選要轉達的重要訊息。

鄭運鵬說，所有桃園的升格升級進步的所有市政紅利，都應該歸於市民跟在桃園落地生根的投資人，國民黨雖然為了利益而分裂認為不意外，但這個是市民過去的痛，經歷了8年民進黨執政看到桃園現在發展的這麼好，他們一定虎視眈眈，想要回來重溫舊夢，要阻止惡勢力回來，力阻他們也是他很大的一個任務。

鄭運鵬強調，他選舉從來不靠對手的分裂，只要自己可以獨立過半，3打1也好，5打1也好，國民黨全黨打1人也好，都不足為懼，用正面、歡樂、政策的方式來獲得認同，不管國民黨是內部有任何的團結或分裂，對他來說都沒有影響，希望用的方式就是正面政策歡樂，讓大家看到桃園的好，看到政策的可行性，這就是他的選舉步驟。