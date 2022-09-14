立法院交通委員會於今年8月到高雄考察交通，立委邱志偉（中）確認岡山第二交流道的進度，要求盡快啟動工程。（邱志偉服務處提供／林瑞益高雄傳真）

國道1號高雄市岡山第二交流道在去年獲得行政院核定後，歷經烏俄戰爭開打、原物料大幅波動及高雄地價大幅上揚，興建經費從15.32億元新台幣暴增超過1倍，達33.75億元，民進黨立委邱志偉14日說，希望盡速推動工程，盼能於2028年完工啟用。

邱志偉於今年8月邀集立法院交通委員會到高雄考察，針對岡山第二交流道的進度請交通部高速公路局、高雄市交通局說明。高公局當時表示，在去年行政院核定第二交流道工程後，高公局隨即啟動規畫設計作業，並將環境影響差異分析報告送交環保署審核、建設計畫陳報行政院審議等，針對用地經費也函請高雄市政府編列於明年度的預算。

因為原物料上漲等因素，令此工程的經費大幅上漲，其中，以用地經費從2.48億元增加到8.95億元漲幅最為驚人，交流道預估2028年中可完工啟用。邱志偉說，用地取得攸關第二交流道的興建進度，但近9億的經費已經遠超過高市府負擔範圍，將會要求行政院出面協調，盡快達成共識、盡早取得用地，才能加速推動工程。

去年行政院核定第二交流道的經費為15.32億元，今年高公局預估總經費將會達33.75億元，工程經費由高公局國道基金負擔，用地費由市府編列；高公局指出，用地取得以目前的土地交易價格，加上地價調幅較符合實際地價，估算後經費增加6.47億元，工程經費在配合國道主線拓寬、雙車道匝道等設計，加上物價上漲，增加經費達11.96億元。