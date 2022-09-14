休旅車疑跨越雙黃線與對向貨車相撞，造成貨車車斗飛出去橫倒在馬路上，所幸沒有人受傷。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣李姓男子13日駕駛黑色休旅車從仁愛鄉霧社往埔里鎮方向，行經仁愛鄉南豐天主堂附近疑似違規跨越雙黃線，不慎與對向的劉姓男子駕駛的貨車擦撞，瞬間強大的撞擊力，造成貨車的車斗與車頭分離，車斗橫倒在馬路上，所幸雙方駕駛都沒有受傷，路過民眾直呼：「那麼厲害！貨車車斗整個飛出去。」

警方表示，13日下午1時30分左右，接獲民眾報案指稱在台14線（埔霧公路）71.7公里處發生兩車碰撞車禍，由於貨車車斗整個飛出去橫在馬路上，造成大塞車，所幸雙方駕駛都沒有受傷，立即到場指揮疏導交通。

民眾指出，當時行經埔霧公路看到這起車禍十分怵目驚心，原本以為是3輛車的連環車禍，分別是受損嚴重的休旅車、貨車及側翻在馬路中的箱型車，沒想到是休旅車與貨車擦撞產生的劇烈撞擊，導致貨車車斗整個飛出去橫倒在路中間，實在太誇張了。

警方呼籲，民眾行駛蜿蜒的山路一定要減速慢行，隨時注意車前狀況，謹慎操作車輛，才能確保行車安全。