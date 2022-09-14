台灣世界新聞傳播協會14日公布2022全國縣市施政滿意度調查，其中高雄市各施政面向中以交通狀況獲得金獎，環境保護、醫療衛生等6項獲銀獎。高雄市副秘書長陳盈秀致詞表示，高雄市長陳其邁上任後2年當4年用，致力發展經濟、交通，多條捷運線也將陸續開工、延伸，未來高雄科學園區也將與捷運串聯，創全國之先。

全國縣市施政滿意度調查今年邁入第4屆。調查內容除了縣市長施政滿意度之外，更涵蓋治安狀況、經濟發展、交通狀況、環境保護、醫療衛生、社會福利、教育品質、觀光旅遊、藝術文化與幸福感，另外加上防疫表現，共計11個施政面向。

其中高雄市各施政面向中以交通狀況獲得金獎，環境保護、醫療衛生、社會福利、觀光旅遊、藝術文化、防疫表現獲銀獎，高雄也是唯一在所有滿意度皆比去年上升的縣市。

陳盈秀說，這個獎非常有意義，代表高雄市民對市府團隊的肯定，而陳其邁上任以來口號就是「緊緊緊！2年當4年，高雄動起來」，陳其邁歷經2018年落選，經過罷免、補選後，任期只剩2年時間，因此陳上任後一再強調，要朝施政用心、人民有感前進。

陳盈秀說，首先是促進高雄經濟，今年8月7日台積電已經動工，2年後要開始招募員工，這對高雄經濟是正面發展，同時中央也挹注資源，捷運黃線在年底要動工，原捷運紅線和橘線會往南北延伸，屆時全國只有高雄市的科學園區有和捷運串聯，相信高雄發展將更進一步。

本次調查由艾普羅行銷市場研究公司執行，電訪台灣22縣市20歲以上成人，調查以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，22縣市個別分層隨機抽樣，以尾數2位隨機方式取代，以涵蓋未登記的住宅電話。

訪問期間7月25日至8月28日止，成功訪問1萬4048份有效樣本，資料依照各縣市民眾之性別、年齡、鄉鎮市區母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，除連江縣外，皆在95％信心水準下，個別縣市抽樣誤差介於正負3.5至4.0百分點間。