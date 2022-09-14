縣府表揚110年度調解業務績優單位及人員，18名獲縣長獎的調解委員中，竹北市調解委員會主席吳郭雪琴，以獨任55件調解案再度獨占鰲頭，她稱竹北市人口增加，車禍等調解案件較多，調解過程中「耐心很重要」，對兩造要有同理心，再好好勸說冷靜，自然調解成立就比較多！

吳郭雪琴從1990年從事調解委員工作迄今已有32年，年已8旬，講話依舊中氣飽滿，經手過的調解案件數量不知凡幾，她說沒有特別記究竟調解多少案件。

吳郭雪琴說，調解案件類型大多以車禍為主，再來就是漏水、噪音之類的鄰里糾紛，擔任調解委員都明白耐心很重要，進入調解程序秉持「理、法、情」先讓兩造對談。

之後，她都會告訴雙方，既然要調解，一定要「情、理、法」，調解過程和結果，可能雙方都不會滿意，但一定要各退一步，在可以接受的情形下達成和解。

她並說，調解車禍案件最常遇到被害人埋怨對方沒打電話、沒有關心，或稱對方把責任都丟給保險公司，多氣到表明要直接上法院，她會好言相勸，因角度和立場不同，會有不舒服和誤解，既然雙方和保險公司都來，不妨就談談看，不滿意再上法院。

吳郭雪琴說，調解案如果走到上法院，就必須要花費很多時間等待、出庭，且到法庭沒那麼多時間讓當事人訴苦。

雙方到調解會處理糾紛，調解委員用耐心，聽當事人把心裡不舒服的地方說出來，接著同理心去溝通，當事人情緒緩和下來後，通常雙方就比較願意好好談，接受度也比較高，各退一步完成調解。

縣長楊文科頒獎給吳郭雪琴等獲縣長獎的績優調解委員外，績優單位有新埔分局新埔派出所、寶石派出所、關西分駐所、東安派出所及橫山分局芎林分駐所。