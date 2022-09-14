外電引述消息人士報導，騰訊旗下在美國上市的騰訊音樂娛樂集團（TME）正在推進香港上市計劃，目標是最早下周在港掛牌交易。

消息指出，騰訊音樂正與顧問機構合作籌備第二上市，面向市場的準備最快在未來數日進行。相關事宜仍在進行之中，上市時間等細節仍可能有變化。

騰訊音樂3月曾表示，計劃以介紹形式在港交所主板第二上市，不涉及新股發行，即不會額外集資。該公司2018年在美國進行首次公開招股（IPO），籌集大約10.7億美元，其股價今年已下滑約31％，市值約為80億美元。