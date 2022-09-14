法官陳伯均遺體卡70米懸崖 消防冒命「橫切」搬運遺體

台北地院法官陳伯均攀登池有山失聯，台中市消防局連夜徵召兩名攀岩專家上山，今天上午7時45分發現陳男遺體；陳屍在從發現鞋子、帽子處，再下切20米劍竹林內。台中市消防局人員為尋找適合吊掛點，將遺體利用繩索架設固定點，以橫切方式往步道搬移，過程中備極艱辛險象環生。

今天上午7時45分發現陳男遺體；陳屍在從發現鞋子、帽子處，再下切20米劍竹林內。(台中市消防局提供)

台中市消防局表示，台北地院法官陳伯均攜妻小一家四口登池有山，11日陳失聯，今早山搜在70米懸崖尋獲陳遺體。陳妻在丈夫失聯後相當憂心，以淚洗面，並與子女持續在武陵山莊等候消息，今早接獲噩耗妻子與孩子都哀傷不已，讓人為之鼻酸。

消防局指出，法官陳伯均搜救行動持續64小時，今早蕭添益與洪華駿攀登團隊與消防局第二梯次4位人員於發現鞋、帽處下切20公尺的箭竹林內，發現陳伯均遺體；他下巴撕裂傷、臉部擦傷、手部捲曲，呈現仰躺，目前正設法將遺體運上稜線，並尋找適合吊掛點，再申請直升機協助運送。

消防局強調，因陳伯均的遺體在70米懸崖處，消防人員特將遺體利用繩索架設固定點，再以橫切方式，慢慢的往步道搬移，過程中備極艱辛險象環生。

消防人員特將遺體利用繩索架設固定點，再以橫切方式，慢慢的往步道搬移，過程中備極艱辛險象環生。（陳世宗翻攝）