4度流標的台61線西濱快速道路曾文溪景觀大橋，原本總經費66億多元，但因物價、工資上漲，行政院於上個月核定再增加30億元後，總經費增為96.27億元。市府工務局14日表示，工程總經費調整後，8月17日雖第1次流標，但已公告將於9月21日第2次招標；如果一切順利，預定2026年底完工。

據了解，台61線西濱快從北到南全長315.4公里，由於不需通行費，被稱為「窮人的高速公路」，目前開闢至台南市七股區十份交流道。2020年1月行政院國家發展委員會通過建設計畫，將從十份交流道延伸跨越曾文溪銜接台江大道，長度約3.4公里，預定2026年完工。完工後，61線將可直通台江大道，進一步連結國道8號。

市議員郭清華今天總質詢指出，曾文溪景觀大橋地方爭取10多年，經中央核定工程經費再增加30億元後，預計9月21日發包。鑑於先前曾多次流標，他也擔心是否會再流標？

不過，工務局長蘇金安答詢表示，曾文溪景觀大橋由公路總局發包，早期評估所需經費66億餘元，但因近來物價上漲，行政院已於上個月核定再增加30億元，總經費增為96億餘元。此次招標是增加經費後再辦理，發包工程費80億元，其餘則是預備費，以便因應物價的波動，應該很有機會順利招標出去。

蘇金安還強調，曾文溪景觀大橋興建計畫的進度算很快了，如果下周順利完成招標，工程很快就可以啟動，預計4年工期即可完工。

事後，工務局也回應說，曾文溪景觀大橋計畫總長約3381公尺；其中，橋長約3150公尺，路堤約231公尺，橋寬為22.8公尺至32.7公尺。此案先前流標3次，經交通部公路總局檢討工程總經費後，今年8月19日由行政院核定預算96.27億元，工程總經費調整後，已於8月17日第一次流標，預計9月21日第2次開標。

工務局認為，曾文溪景觀大橋完工後，台61線即可快速通達國道8號，並進一步連結國1、國3等交通動脈，構築大台南地區三橫三縱高快速道路路網最後一塊拼圖，也將成為兼具交通及觀光功能的景觀大橋。