花蓮吉安鄉公所本月1日起於轄內3座公有市場推出「消費滿額集點換券」活動，活動推出即獲得熱烈迴響，限量3600張消費購物券在10天即兌換完畢。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮吉安鄉公所本月1日起於轄內3座公有市場推出「消費滿額集點換券」活動，活動推出即獲得熱烈迴響，鄉長游淑貞日前也前往市場消費集點，促進買氣。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮吉安鄉公所本月1日起於轄內仁里、慶豐及北昌等3座公有市場推出「消費滿額集點換券」活動，3600張面額50元的購物券在10天內即火速兌換完畢，共創造高達百萬元的營業額，成功在疫情下替攤商創造商機。

不少傳統市場近2年因新冠疫情以致買氣大減，攤商生計遭受衝擊，吉安鄉公所今年趁疫情緩和之際，預計在本月1日至11月15日推出「消費集點換券購go」活動，民眾只要在慶豐、仁里及北昌公有傳統市場消費滿100元，即可兌換1點點數，單筆消費最多兌換5點，集滿5點可兌換2張面額50元的消費購物券。

不過可供兌換的消費購物券限量3600張，活動一推出吸引許多家庭主婦到市場採購集點，且經左鄰右舍相互報好康下，仁里、慶豐及北昌等3座公有市場每天人潮絡繹不絕，攤商雖忙得不可開交，但眼角仍露出喜悅，且購物券在短短10天內即兌換完畢，鄉公所只能忍痛提前結束原預計為期2個月的促銷活動。

經鄉公所初步統計，此活動共替3座市場締造約120萬元的營業額，慶豐市場主委賴志明感謝鄉公所推出創新的活動，替疫情過後的市場攤販帶來人潮商機，成功讓各攤位交易數額創新高；仁里村長范國昌則替仁里市場的攤場反應，期盼公所能再另行舉辦類似的促銷活動，延續市場熱絡榮景。

鄉公所表示，消費集點活動推出後獲得熱烈迴響，並在短期內圓滿達標，甚至突破預期，因此未來將持續辦理類似的活動，並納入明年預算，盼能藉此刺激傳統市場的消費力。

另，有些民眾雖已完成集點，但未能及時兌換購物券，認為權益喪失，因此鄉公所將以等值的精美好禮替代，如運動雪克杯等，15日前可攜帶集點卡到3座公有市場入口處登記；已兌換到的消費券則可使用至11月15日止。