陳時中擔任防疫指揮官期間，是否曾阻擋慈濟等民間組織向大陸採購新冠疫苗，近日成為各方攻防的議題。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（14日）在例行記者會中表示，民進黨當局把自己的政治私利凌駕於民眾的健康安全之上，逢陸必反、冷血無情，罔顧基本的人道主義。

朱鳳蓮表示，大陸一直秉持兩岸同胞血脈相連，始終關心台灣同胞的生命健康安全。從2020年1月新冠肺炎疫情爆發以來，大陸始終盡力的幫助台灣同胞。在大陸已經有近20萬台胞接種了疫苗，大陸各地的台商台企穩定復產，對台灣民眾急需的口罩、疫苗和快篩試劑，大陸也都及時表達積極提供捐贈和協助的意願，這些善意和情誼是始終未變的。

朱鳳蓮表示，反觀民進黨當局，不僅把自己的政治私利凌駕於民眾的健康安全之上，而且只要涉及大陸，就基於台獨本性不顧一切的進行政治操弄，從阻擋滯留大陸的台灣民眾返回台灣、大幅的取消兩岸航班、禁止口罩和醫療物資輸往大陸、禁止大陸向台灣民眾提供疫苗和抗原檢測試劑，阻擋台灣相關機構向大陸企業採購疫苗。

朱鳳蓮指責，他們都是逢陸必反，冷血無情，罔顧基本的人道主義，肆意損害兩岸同胞的利益，完全不考慮台灣民眾的健康安全和法律所需。

朱鳳蓮表示，涉及到慈濟基金會一事，這些是當事人所親身經歷的。去年台灣疫情最嚴重、疫苗需求最緊迫的時候，民進黨當局不僅以種種藉口阻止大陸疫苗輸台，還對台灣一些縣市民間機構以及企業依照商業規則向上海復星醫藥集團購買疫苗設置了種種障礙，不斷的炮製謠言、製造問題從中作梗，致使上海復星醫藥集團向台灣提供疫苗硬是拖延了好幾個月。對於民進黨當局的所作所為，相信廣大台灣民眾有公正評判。