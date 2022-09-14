新北創客社群號召有志之士挑戰SDGs海廢大作戰! 由樹林高中及金山高中百位創客社群師生響應此行動，齊聚金山中角灣海灘，在Re-Think(重新思考)環保非營利組織的帶領之下，先認識海洋生態保育及正確的回收分類知識，再帶著符合SDGs14海洋保育目標的自製淨灘神器，清除200公斤海廢垃圾，以實際行動支持海洋環境永續。

教育局長張明文表示，新北市以「實作」、「創意」、「整合」及「自學」四大理念成立新北創客社群，今年結合SDGs聯合國永續目標，由金山高中及樹林高中學生發揮創客精神，從生活中發現問題，了解廢棄物對海洋生態的破壞，發想設計出淨灘神器，經測試後實際用於淨灘活動，將設計思考的步驟，落實於守護環境。

重達30公斤的廢棄漁網，需要大家齊力拉除。(圖／新北市政府教育局提供)

樹林高中創客社群先針對分析沙灘環境進行需求定義，再進行創意發想，將工地的廢棄水桶改造為瀝沙水桶，焊鐵手扒及伸縮鐵叉器則是鑽孔及焊接變身而成，還有隨身篩沙器可用於找出沙灘上潛藏的海洋垃圾。社群教師張曦舫老師說，淨灘過程中，學生對於大量漁網、浮球及人為垃圾感到震撼，過程中用心投入淨灘。此外，因樹林高中地理位置親山，未來會朝著帶著學生淨山，持續響應SDGs永續目標。

金山高中校長陳玉桂表示，學校創客社群投入本次淨灘活動後，深深體會到海洋是金山最美的風景，金山高中師生將攜手守護家鄉的美。金山高中學生蘇昱安說，淨灘過程中安全第一，要避免徒手撿拾廢棄物，並隨時注意腳下避免踩踏到生物及危險物品。同時也發現海灘廢棄物大多停留在潮線上或防風林處，可優先清理這個區域，當然，最重要的是，大家不要亂丟垃圾。

學生合力，清除大型廢棄帆布。(圖／新北市政府教育局提供)

協辦本次活動的環保非營利組織Re-Think重新思考團隊表示，公部門雖會定期清理金山中角灣，但海灘上仍有許多難以清理的死角，如礫石區、消波塊等，很開心此次能夠與新北創客社群師生合作，清出許多大量浮球、漁網及塑膠垃圾，以減少海洋生物誤食海廢。看著青年學子投身海洋保育，讓本次淨灘更具意義。

教育局表示，新北市秉持校校有創客，更結合跨局處及民間單位資源，推動創客、創新及創業發展，持續辦理主題展及創客市集等創客系列活動，打造新北自造城。「新北創客社群」更於親子天下創新100中，唯一以縣市層級的社群獲選，企盼發揮社群影響力，讓孩子體驗「想得出來，就做得出來」的創客精神，透過跨域合作，讓創客成為一種態度，更讓孩子成為用創意解決實際問題的跨域人才。(新北市政府教育局廣告)