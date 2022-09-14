美國擬在10月進一步擴大半導體出口中國限制，針對美、中、台三方在晶片產業關係，力積電（6770）董事長黃崇仁說，最近中國跟台灣、美國關係比較緊張，但三方在經濟互補，雖然互相競爭很激烈，但不是一棒打死，台灣的半導體是全世界都需要的，這種產業鏈的問題無法一下子解決掉。

美國商務部將擴大晶片管制力道，黃崇仁今出席「SEMICON Taiwan 2022國際半導體」，談到美國封鎖中國情況，認為對台灣半導體發展「有好有壞」，有些晶片在台灣做的，若是限制我們就趕快要取代。美國不賣，中國還是會想盡辦法拿到晶片，但是技術到AI、高階製程競爭激烈，美國、日本、台灣加起來，我們還是比對岸強很多。

黃崇仁認為，台灣正處於一個非常複雜的環境，但我們立場很簡單，就是要保護台灣的半導體產業，不管別的國家怎麼做，他們也許有自己的立場，但我們最重要包括政府，要對台灣本身的半導體產業利害關係小心處理。

黃崇仁指出，蘋果手機也要台灣晶片送到中國去製造，中國也是台灣廠商的客戶，他們在半導體產業也是依賴台灣，做NB、PC的廣達、緯創等，他們在中國做的東西，都是需要台灣的晶片，這種產業鏈的問題，不管是美中台，都無法一下子解決掉。

市場關心力積電股價，掛牌當天最高75.9元後一路下行，近日至30元左右；被問及力積電股價，黃崇仁解釋，台積電從股價600元降到400元，當產業不好時，股價過度反應，產業好也是過度反應。

黃崇仁說，現在產業是V型反轉下去，可能後面拉一下，但因通膨關係，後面再拉上來；畢竟過去受惠於疫情，大家筆電、PC、手機都買完了，產業已經是發達兩到三年，產業不會永遠這樣，總要下來一下。

黃崇仁舉例，以往有足球世界盃，電視都賣得很好，今天已經9月都沒聲沒響，三星面板都賣不出去，顯示大家對通膨、俄烏戰爭等環境過度反應，大家都有一種不安的感覺，需要一段時間慢慢可以消化掉，對台灣產業有充分信心，應該問題不大。