法制局長吳宗憲指出，7日已經將紙本報告放在每位議員的桌上，電子檔也已上傳到議會的議事系統，完全按照正式的作法，黨團調閱7日議場內的監視器，即可證明。（吳宗憲提供）

新北市議會總質詢第3天，恩恩案與板橋來青社宅標售爭議，再度成為民進黨團的質詢焦點，針對恩恩爸向新北市政府、消防局、衛生局3個機關提出國賠求償，新北市政府6日認定國賠案不成立，市議員戴瑋姍不滿迄今只收到衛生局的會議紀錄，法制局長吳宗憲表示，百分之百都給了，若沒收到「可能是妳比較特殊？」戴質疑吳說謊，吳嗆回，如無他願負責，「可以立刻辭職！」，兩人針鋒相對、氣氛火爆。

對於恩恩案國賠不成立，戴瑋姍要求新北市長侯友宜向恩恩爸道歉，質疑「市長的總統大夢比市民還重要嗎？」中秋是月圓人團月的日子，當天她跟恩恩爸錄影，結束後看到恩恩爸的落寞身影，她看了非常難過，要侯友宜有點人性不要那麼冷血，侯友宜回應：「尊重審議委員會決定，以及家屬的心情與感受」。

消防局長黃德清與衛生局長陳潤秋則強調，當時送醫過程一切都按照中央的指引。

針對恩恩國賠案會議紀錄，戴瑋姍不滿迄今只拿到衛生局的會議紀錄，法制局長吳宗憲說，3個機關會議紀錄都有給，酸戴「沒拿到妳可能比較特殊」，戴反問：「為何我是特殊對待的那個？」吳回：「妳可能要問你們黨團」；消防局長黃德清也補充，9日之前已將3機關的會議紀錄都交給黨團了。

吳宗憲重申會議記錄百分之百給了，他說話他負責，如沒有提供會議紀錄，他可以辭職，要議員核實之後再來跟他談，「我說話我負責、我不喜歡說謊話」。

民進黨黨團則稱，目前只收到消防局與衛生局的會議紀錄資料，並未收到法制局的府級國賠資料。

吳宗憲則批黨團「亂說」，指出7日已經將紙本報告放在每位議員的桌上，電子檔也已上傳到議會的議事系統，完全按照正式的作法，黨團調閱7日議場內的監視器，即可證明。

另對於鄭南榕之女曝當時警政署有3方案，侯友宜卻選擇最激烈的拘提方式，戴瑋姍質詢侯當時判斷的原因，侯表示，尊重不同言論與觀點，他依據當時法令規定行事；戴批侯是「跳針王」看待生命態度輕如鴻毛，並追問鄭南榕之女邀請他去基金會一起思考台灣的未來，「你願意去嗎？」侯說，尊重她的想法，現在忙著總質詢，好好把事情做好最重要，他現在是新北市長角色，為新北市民而努力。