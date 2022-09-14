四川甘孜藏族自治州瀘定縣9月5日發生6.8級地震後，正在當地旅遊的台北女孩李柔和媽媽得到了當地民眾和救援人員的幫助後，也投入救災工作。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（14日）在例行記者會中對李柔表示感謝，「謝謝這麼美的人。」

朱鳳蓮表示，瀘定地震造成了重大人員傷亡，災情發生後，國台辦和四川省台辦就立即啓動了涉台的應急預案，第一時間調查台胞台企受災情況，協助開展抗震救災工作。台灣各界也透過各種形式向災區表達了關切，慰問台胞和台商台企踴躍向災區捐款捐物已經超過了9900多萬人民幣，很多台胞也在社交媒體發帖為災區加油，很多台灣青年參與災區的志願者服務，大陸表達最衷心的感謝。

朱鳳蓮表示，其中特別令人感動的是有一位台灣女孩，在一天之內由受災遊客變身成救災的志願者，在安全脫險之後立即主動參與分發物資、後勤消毒、清潔等救服務工作。

朱鳳蓮表示，李柔當時說了一句話，「怎麼有這麼帥的人進來救我？」現在她想對李柔說，「謝謝有這麼美的人留下幫大家！」