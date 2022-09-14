為協助半導體產業提升資安韌性，數位產業署與半導體協會(SEMI)、半導體產業公協會等業者合作於今（14）日上午SEMICON Taiwan國際半導體展舉辦「半導體設備資安推動誓師大會」，發表半導體產線設備資安標準SEMI E187推動成果。數位產業署長呂正華說，SEMI E187為第一個由台灣主導的半導體資安標準，有助於推廣台灣國產資安解決方案。

呂正華表示，面對國際情勢與地緣經濟，台灣的資安是重中之重，中共軍演期間資安攻擊甚至比外面砲火更多，台灣的資安防護也一次次的淬鍊；歷經3年時間，半導體產線設備資安標準SEMI E187，為全球第一個由臺灣主導的半導體資安標準，終於今年1月公告。

SEMI E187將從4大面向推動如作業系統規範、網路安全、端點防護、資訊安全監控等，將資安標準轉化為廠商導入資安的案例，協助業者了解標準內涵，藉由台灣在半導體產業關鍵地位，帶動供應鏈資安，導入印刷電路板產業、電子零組件產業等，也推廣台灣國產資安解決方案，加快產業標準落實及資安產業成長。

至於半導體產業的分工，曾任工業局長的呂正華說，半導體業的發展還是在工業局，但若有需要數位科技協助，產業署也將協作。呂正華指出，半導體設備是高科技製造領域中，資安防護的第一道門戶。在供應鏈安全已是全球重要課題的現在，SEMI E187資安標準的制定為建構可信賴供應鏈生態體系邁出了成功的第一步，讓半導體產線設備的資安防護設計有標準可循，需求方在採購時也能訂出清楚明確的資安要求。

未來，數位產業署將持續與SEMI國際半導體產業協會、半導體製造與設備業者、資安業者合作，協助業者落實國際標準並推動認驗證機制，實現半導體與資安產業雙贏局面，為資安產業創造藍海新市場。