為推廣公司法及熟悉公司各項登記實務與投資相關業務，經濟部加工出口區管理處高雄分處14日在前鎮科技產業園區舉辦2022年度投資及工商業務講習會，園區廠商參與十分踴躍，與會人員均表示講習會對該公司業務執行受益良多。

14日經濟部加工出口區管理處高雄分處邀請安永聯合會計師事務所吳文賓及李芳文會計師、證券櫃買賣中心黃柏庭專員及經濟部投資審議委員會蘇琪彥組長擔任講師。

由吳文賓講解有關企業併購法及租稅措施與激勵員工及留住人才之員工獎酬及緩課議題；李芳文講解當企業經營需要多角化、取得新技術或為擴增經濟規模、拓張市場版圖等重大決策時，與其他企業進行收購或投資之新動能議題。

高雄分處表示，前鎮科技產業園區緊鄰亞洲新灣區，亞灣區是高雄市的新興水岸開發及中心商業區；加工出口區管理處所轄高雄軟體園區第二園區正受理投資申請中，歡迎從事數位內容、資訊軟體、智慧應用、電子電信研發等5G、AIoT應用、研發及測試知識密集型產業之公司提出投資申請。

前鎮科技產業園區除有完善園區開發、供應鏈鏈結、人才培育、產業群聚等特點，並積極協助各相關產業進行數位化及升級轉型，是個絕佳的投資場域，一直以來吸引大量外資入區投資，故針對僑外資投資業務及應辦事項等，邀請投資審議委員會蘇琪彥分享實務與案例，讓與會人員能汲取寶貴的行政經驗。

另證券櫃買賣中心為推廣創櫃板制度，亦於會中介紹創櫃板制度及輔導資源，針對公司資本、營業規模小且缺乏資金之微型企業，提供具創新、創意構想之非公開發行企業「創業輔導籌資機制」，以扶植我國微型創新企業之成長茁壯，俾厚植我國經濟未來發展之基石、利於國家未來產業發展，創造多贏局面。