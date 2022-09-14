民進黨新北市長參選人林佳龍今(14)日早上到新北市林口區，出席多元計程車司機工會力挺造勢活動，同時也宣布針對計程車的三大政見，第一為敬老愛心卡可搭計程車，並且點數從480點提升到600點、第二為計程車補助倍增，每次搭乘除了交通部的50元，新北市再加碼50元，並且新北市的多元計程車從現在的140輛，4年內增至500輛、第三是記計程車中午時段可免費路邊停車。

多元計程車工會理事長李威爾出席活動時表示，日前他在新莊載送一位大姐，大讚說搭乘他的車都不會被加價，抱怨自己搭乘一般計程車時都會被加收500元；李威爾說，這都是因為林佳龍在交通部長任內，看到未來台灣將邁入高齡化社會，並且身心障礙者在行的方面有許多不公，因此推動「愛接送計畫」，才吸引許多夥伴投入接送身心障礙者的服務。

林佳龍表示，近日在網路上看到這個流傳一段時間的一分半鐘影片，內容是計程車司機自己主動貼上支持林佳龍的競選文宣廣告貼紙，真的是非常感動。

他說，這讓自己想起過去在擔任交通部長時，跟包括UBER、計程車來往的過程，是從對方來抗議，到雙方坐下來談，「沒有人應該是輸家，每人都要贏」，而自己擔任交通部長後，就定調是人本交通，任何的交通政策都應該要以人為本，並以此為基礎打造交通服務業。

林佳龍也趁此機會，宣布自己針對計程車的三大政策，包括第一為第一為敬老愛心卡可搭計程車，並且點數從480點提升到600點、第二為計程車補助倍增，每次搭乘除了交通部補助的50元，新北市再加碼50元，並將新北市的多元計程車從現在的140輛，4年內增至500輛、第三是計程車中午時段可免費路邊停車，讓司機可以好好休息、吃飯。