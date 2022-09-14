一對來自史瓦帝尼籍、就讀中國醫藥大學的交換男女學生，日前雙方因故爭執，男友進到女友住處找她談判，女方害怕男友對她不利，把門反鎖不讓男友進去，自己光著腳爬到5樓窗外，緊抓著鐵欄杆，並打電話給朋友求救，員警到場見女子腳踩在薄薄的石棉瓦上，手腳顫抖，相當驚險，趕緊破窗救下。

警方指出，當時接獲民眾報案，在崇德路1段1棟大樓6樓有男女朋友吵架，女生極需要警方協助；警方趕赴現場，並由房屋代管理人員及女方友人一起上樓查看，發現女子承租的房間呈上鎖狀態，無人應門，電話也無人接聽，唯恐意外發生，於是開始找人。

警方表示，員警持續在樓層間搜尋，最後在5樓走廊窗外看見女子手緊抓著窗戶鐵欄杆，腳踩在窗外窄薄石棉瓦上，稍有不慎就可能發生意外，情況十分危急，遂立即通知119協助破窗救援，順利解除危機。

經警方了解，史瓦帝尼籍24歲李姓女學生與30歲泰姓男學生，都是交換留學生來到台灣念書，可能因為感情因素爭吵，男友到李女住處找她談判，因女方害怕男子對她不利，將門反鎖不讓男方進去，自己則爬出窗外並打電話向友人求救。

警方見李女神色緊張且雙手緊抓著鐵欄杆，光著腳踩著窗外又窄又薄的石棉瓦上，手腳顫抖情形，先安撫女學生不要擔心，並立即通報119前來破窗救援，警消合力將李女拉進窗內後，將她送醫檢查後了解案情，警方依家暴案件依法通報處理，並通知校方介入協助。