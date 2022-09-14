台中市70歲婦人今年初被確診新冠肺炎，除了出現咳嗽、胸悶、易喘，呼吸道發炎等後遺症，竟在短短1周內體重驟減10公斤，甚至出現「肌少症」現象，中國附醫中醫師吳佩青根據國外文獻指出，新冠肺炎確診後發生肌少症機率約48％，台灣目前逾570萬人確診，住院治療者罹患肌少症機率更高達69.7％，不容忽視。

中醫師吳佩青表示，國外研究指稱在染疫者康復者中，有73％患者其二頭肌肌力僅正常預測值的69％，86％的患者其股四頭肌肌力，只剩下正常預測值的54％，這些會明顯導致手部肌力不足及行走能力變差。

此外新冠肺炎患者有41％至52.7％發生嗅覺障礙及38.2％至43.9％會有味覺障礙，這些都導致患者食慾不振造成營養不量及蛋白質攝取不足，間接導致肌少症。國外研究還指出，新冠肺炎患者如罹患肌少症而不治療，比上單純新冠肺炎患者，死亡率更高出約2.1倍。

吳佩青中醫師以麥門冬湯等清熱救津的中藥方劑潤肺益氣，搭配香砂六君子湯等健脾益氣中藥調理脾胃的吸收功能，避免體能快速衰退、改善肌力；復健部醫師劉東桓協助70歲婦人進行阻力訓練、核心肌群運動及有氧運動，在中西醫的結合治療下，婦人不僅咳嗽解除，呼吸道發炎症狀緩解，流失的肌力逐漸回復。

吳佩青指出，肌少症7徵兆，例如，手沒力、打不開瓶罐；大腿肌肉力量下降，走路每秒速度不到1公尺；從床上或坐椅子上站起需用手支撐；無法上下樓梯，單腳無法支撐；容易腿軟常跌倒；70公斤長輩在6個月內瘦3.5公斤以上；雙手拇指及食指圍繞1個圈；放在自己小腿最粗處，若有空隙，肌少症風險極高，建議治療與復健。

根據衛福部2018年國民健康署統計，台灣65歲以上老年人肌少症的盛行率男性為23.6％，女性為18.6％。肌少症的構成，需包括肌肉量下降，加上肌力減退或是生理表現下降。