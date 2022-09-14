男打籃球突倒地無生命跡象 醫生球友現場救回性命

新北市土城區國民運動中心昨（13）日有民眾打籃球時突然倒地失去生命跡象，也在場打球的新竹馬偕醫院急診室醫師劉世清見狀，立即對昏迷球友急救，使用PAD（公眾版自動心臟電擊器）電擊兩次，成功救回球友性命，新北市消防局救護人員到場時，患者已恢復意識，經送往土城長庚醫院後續醫治與觀察，目前恢復狀況良好。

昨天上午11時許44歲楊姓男子在土城運動中心打籃球時，突然倒地失去呼吸、心跳，球隊球友劉世清見狀，立即讓患者平躺並評估生命徵象，劉世清說，根據他的臨床經驗，患者已有猝死前的身體反應，包括臉色發黑、作勢嘔吐徵狀，再經測量時已無脈搏，所以馬上幫患者進行CPR壓胸，並請人取來運動中心的PAD，幫患者電擊後持續壓胸2分鐘，依照標準流程反覆施救，直到患者恢復意識。

救護人員到場時後接手監視生命徵象、評估處置，並將楊男送往土城長庚醫院，目前患者狀況良好由醫院觀察中。

新北市消防局長黃德清表示，本次急救成功案例要歸功於現場球友立即給予CPR及PAD電擊急救，把握黃金救援時間，消防局目前EMT-P（高級救護技術員）人數達552位，為全台之冠，可現場進行氣管插管及給予急救藥物，新北市OHCA康復出院率自99年3.1％起逐年成長，最高達到10.71％，到目前已經成功救回2013人，但除了救護人員的專業技術外，若能搭配現場民眾即時的CPR＋PAD急救，將會有更高的救活率。

消防局表示，當患者倒地無呼吸無脈搏時，立即施予CPR心肺復甦術急救，可維持腦部血液灌流，爭取救護車到場施救時間；如患者有心室纖維顫動使用PAD可自行評估心律，判斷電擊矯正異常心律，提高急救成功率，呼籲民眾可至消防局各消防分隊洽詢CPR及AED訓練事宜，在最緊急的時刻才能發揮自救救人的功效。