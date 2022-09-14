小S女兒不斷嫌棄爸爸許雅鈞的外貌。（東森綜合台提供）

小S被女兒追問為何要嫁給許雅鈞。（東森綜合台提供）

梁佑南（左）不准女兒愛上她的偶像（老公）。（東森綜合台提供）

小S（徐熙娣）主持的東森《小姐不熙娣》，日前邀請梁佑南與方琦、陸元琪與袁融，及甄莉與Phoebe這3對母女檔上節目，本來主題要讓女兒們在節目中大爆媽媽們各種「幼稚」行為的料，沒想到後來卻差點變成媽媽們吐槽老公的大會。

甄莉、梁佑南首度帶女兒一起上《小姐不熙娣》，兩人的女兒都很興奮能見到偶像小S，讓小S樂到合不攏嘴，笑說：「我這個人就是大小通吃啦！」小S反問女兒們是否會跟媽媽喜歡上同一個偶像？Phoebe透露之前曾和媽媽一起去追過韓星南柱赫和李棟旭，甄莉一聽秒變少女心，直呼：「帥的我都愛，而且這些男生怎麼都可以長得比我老公還帥！」

小S聽完表示她女兒也很愛問這個問題，因為她追韓劇時會不斷稱讚劇中的演員帥，這時女兒就會問她：「媽媽妳那麼喜歡帥哥，為什麼要嫁給爸爸？而且他鼻子這麼大。」小S立刻護航反駁：「爸爸也蠻帥的吧！」還不忘強調鼻頭大對男人來說是一種財富的象徵。

但小S的女兒並不滿意這個答案，繼續嫌棄許雅鈞：「可是我覺得他皮膚有凹洞。」面對女兒對老公的各種批評，小S最後忍不住崩潰：「妳不要再講了，妳再講會影響我對他的觀感。」全場笑翻。

將老公視為偶像的梁佑南，不允許女兒跟她愛上同一個偶像，還嗆聲：「這是我唯一的男人，跟我搶幹嘛！」在大家開玩笑吐槽完各自的老公後，梁佑南這突然對老公的崇拜反應，讓全場傻眼。

不只好姐妹甄莉開酸：「妳真的很會幫妳老公做面子耶！」連小S也不滿虧她：「妳這樣把我們陷害的很深耶！難怪妳都演壞女人！」梁佑南急忙喊冤，認為對她而言平常就是工作跟家裡來回，和老公相識相愛20幾年，「他（老公）有他每個階段的美。」吐露出對老公的滿滿愛意。

梁佑南也解釋會吃女兒的醋，是因為28歲的方琦，到錄影當天早上依舊睡在他們夫妻倆中間，醋勁大發的她激動反問所有人：「討不討人厭？是不是該公審？！」甄莉笑回：「總比他去睡女兒房間好吧！」眾人笑翻。

節目中，方琦也爆料媽媽梁佑南個性就像個大公主，在家除了煮飯以外其他事都不做，被糾正就會立刻戲魂上身，用八點檔的口吻回說：「我是妳媽，妳不能指正我！」《小姐不熙娣》每周一至周五晚10點在東森綜合台播出。