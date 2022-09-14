周玉蔻公司丟臭酸穢物 警依網路恐嚇罪送辦

田姓男子不滿媒體人周玉蔻近日言論，13日先前往周的「寶島聯播網」公司，過程中咬傷員工，14日又跑到該公司丟棄1盒臭酸穢物，中正一警方將他傳喚到案，認為他在網路留言「在周的公司…放了一個驚喜」，因周和其公司提告，依恐嚇罪和損害名譽罪送辦。

中正一警方14日上午接獲田姓男子自行報案，表示他在媒體人周玉蔻經營的「寶島聯播網」公司，放置不明包裏，警方到場查看發現1個紅色紙盒，散發濃烈的臭酸味，疑為食材穢物，田因不滿周的言論，13日就曾強闖該公司並咬傷員工。

中正一警方後將田查緝到案，田坦承一切都是他所為，但穢物盒是丟在該公司外的垃圾桶，加上裡面未有爆裂物及化學物等成份，因此未有觸法。

但田男曾在臉書留言，表示「我一早在周老妖的寶島聯播網門口，放了一個驚喜，等下應該會有新聞了，甚麼是他○的驚喜，節目做完就知道了」因周玉蔻有提告，警方訊後已依恐嚇、妨害名譽等罪將男送辦。

中正一警方表示，已對提告人及公司處所，加強巡守勤務，呼籲民眾在表達訴求時，應秉持理性切勿過激觸法。