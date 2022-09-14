住在基隆市的70歲葉姓男子為了要炒股票，不顧妻子鄧婦的反對，今年4月竟趁鄧婦不在時，偷取了鄧婦的銀行及郵局存摺，並分數次盜領了444.5萬元。而且到全案宣判為止，都沒有還給鄧婦。基隆地方法院日前以犯竊盜罪及五次偽造私文書罪，判處葉男有期徒刑1年，得易科罰金。

今年已經高齡70歲的葉男，今年4月，為了想炒股票，未經妻子鄧婦同意，偷取了鄧婦的銀行及郵局存摺及印鑑，並分5次，盜領了鄧婦銀行及郵局帳戶裡，總計新台幣444.5萬元，並且拿這筆錢去買股票。

待鄧婦發現自己的存摺與印鑑遭葉男竊取並盜領後，鄧婦便向基隆市警局第四分局報案，基隆地檢署也於今年6月底，將葉男依涉犯親屬竊盜罪、偽造私文書以及詐欺取財等罪嫌提起公訴。

基隆地院認為，葉男不僅擅自竊得鄧婦的銀行及郵局存摺及印鑑，在未經妻子鄧婦同意情況下，盜領鄧婦的存款。而且一直到9月初宣判日為止，葉男也一直沒有將盜領的存款返還給鄧婦。認為葉男明確已犯竊盜及偽造私文書等罪。

不過法官也考量葉男坦承犯行，態度尚可，並且沒有前科，因此針對葉男犯的竊盜罪部分，判處有期徒刑2個月，得易科罰金。而葉男盜領鄧婦存款，所犯的五項偽造私文書罪，也各處有期徒刑3個月，應合併執行有期徒刑10個月，得易科罰金。

至於葉男盜領的存款部分，法官也裁示，葉男犯罪所得444.5萬元應沒收，若全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。