三總小兒部主任陳錫洲。（陳人齊攝）

我國新冠疫情從今年5月起爆發，當時兒童重症個案速度增加快速，其中又以腦炎、意識不清、抽搐等症狀引發關注。三軍總醫院今天表示，確診病童之所以發生腦炎，可能與國內流行的變異株BA.2.3.7其中的突變位點K97E有關，此項重大發現即將刊登於國際期刊，有助於新冠腦炎的治療技術開發。

三總小兒部主任陳錫洲表示，這項研究是在今年四到六月份，國內疫情最嚴重時進行，由於當時觀察到18歲以下青少年、兒童在感染新冠病毒後容易引發腦炎，因此針對當時收治的6位重症病患進行病毒基因定序分析，最後發現分離出的病毒株為BA.2.3.7，其中的K97E突變位點明顯不同於過去的變異株。

三總小兒部感染科醫師張佳寧指出，在今年4到6月份，國際間主流變異株分別為BA.2.3.1、BA.2.3.2、BA.2.3.4、BA.2.3.5、BA.2.3.6，但這6名個案卻被定序出BA.2.3.7，經進一步檢測出帶有K97E的突變位點，這是先前變異株都沒發現的現象。

張佳寧說，依據目前相關研究推論，K97E突變位點可能讓病毒更容易干擾感染者的免疫系統，進而誘發免疫風暴演變成急性腦炎或全身系統性的發炎疾病。

陳錫洲補充，本次三總收治的重症病童可看到有多樣發炎指數異常升高，這些異常指數代表病童全身性的免疫系統正被高度激發與活化，雖然這類腦症或猛爆性腦炎的病童中樞神經無法找到病毒殘留的證據，但包含此變異株的突變位點與感染者的免疫系統影響推論，均與臨床觀察的情況相吻合。

陳錫洲說，目前三總仍持續尋找BA.5變異株誘發腦炎的危險因子，目前仍無法確認BA.5變異株是否有同樣的機制導致腦炎，不過與上一波疫情相比，這波疫情的腦炎重症病患大多有慢性病，因此兩者的成因可能有所不同。