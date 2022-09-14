選戰倒數73天，台北市議員黃郁芬今天公布喜訊，她於今日凌晨5點，平安順利生下第一胎、是2800克健康的男孩子。黃郁芬感性表示，「Lewis，你真的好可愛，謝謝你健康平安，謝謝你選擇我們當你的爸爸媽媽，我們真的好愛你。」

黃郁芬分享生產的過程，她說因為是第一胎，縱使知道生產時會有各種突發情況、但仍然非常緊張，甚至一度有一堆護理人員衝進來要她戴上氧氣管、因為胎兒心跳過慢，護理人員一邊搖她的肚子、一邊搖頭，讓她身旁的先生與她都相當焦慮不安。

黃郁芬也說，超過12小時的生產過程，產程中間真的會緊張到很累，但又完全不敢睡、想睡也睡不著；幸好，寶寶最終也順利自然產，健康與出生檢查都一切正常。

黃郁芬在懷胎10月的過程中，不僅堅守議員崗位、不因懷孕身體狀況錯過任何質詢與服務的機會，在產前一周仍勤跑中秋活動與拜訪士林北投各大市場攤販，甚至在臨盆的前一天，完成了本屆議員最後一次總質詢。

黃郁芬表示，就算懷著身孕履行議員職責、力拚連任的過程中有多累，看到寶寶的臉的那一刻，心裡只有滿滿的感動；當她抱著寶寶，更感受到為更多跟她一樣的年輕爸爸媽媽，打造完善育兒環境，是多麼重大的責任。

黃郁芬也在臉書感性寫下：「謝謝你這幾個月陪我走了這麼多路，終於跟你見面了。Lewis，你真的好可愛，謝謝你健康平安，謝謝你選擇我們當你的爸爸媽媽，我們真的好愛你。」期望寶寶可以成為她的福星，繼續力拚年底議員連任。