北車借錢哥詹慕霖12年以來在台北車站常向民眾騙錢，去年9月更得寸進尺，以借錢為由熊抱年輕女子，更以鼻子靠近脖子「聞香」，今年更進階手法，以交換LINE當作還錢的聯繫方式，從數百元變成借2000元，士林地檢署依4名女子提告，以詐欺、性騷擾罪起訴詹男。

32歲詹男長期出沒在台北車站，因多次被捕，去年9月14日在台北地下街佯稱身上沒錢需要搭車，趁女子要去超商零錢，環抱、摟腰靠近，並以鼻子靠近脖子聞香。

詹男陸續在去年10月、今年3月，以搭乘返回花蓮、台東、高雄為由，向往來女性旅客借200元、2000元，並以加LINE好友便於還錢等，將借錢金額提高，甚至用手拉住好心人的手臂，佯稱幫忙推行李箱，不讓旅客其離去，強逼到超商領錢，直到被害人用LINE催討未果，始知遭騙。

起訴書指出，今年3月更因外型及犯行經媒體報導，他佩戴帽子以及長假髮，裝扮成女生藉以降低年輕女性的戒心，成功變取2000元現金。詹男被捕後，始終否認犯行，仍堅持自己牽手、伸手拿錢都是為了要借錢，都是女乘客好心借錢，並未使用強暴、脅迫的手段。

詹男近半年除了將金額提高，還涉及妨害性自主案件，今年7月遭羈押至今，甚至在人潮密集的車站，公然性騷擾被害女性，士林地檢署檢察官認為詹男行徑，嚇得被害女子向店員求助，警方當場逮捕，依性騷擾罪提起公訴。

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