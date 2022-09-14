由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的「自行車產業暨台北國際自行車展(TAIPEI CYCLE)國際記者會」周二舉辦，記者會中除邀請到產業龍頭巨大(9921)及桂盟(5306)探討自行車產業面對數位化、智慧化及永續發展的變革之道，也宣佈明(2023年)年台北國際自車展將以「永續」為主軸，並以五大主題串接展示與活動，迎接國際買主回歸。

外貿協會董事長黃志芳於記者會中指出，全球各產業都進入低碳革新的新戰場，特別是碳排放主要來源的交通運輸業，紛紛朝向電動化發展，因此自行車將是潔淨移動(Clean Mobility)重要的一塊拼圖，自行車同時也是未來城市智慧移動網絡中的一環，大數據資訊將被蒐集、分析與共享，串接在大眾智慧運輸系統中，發展出更有效率且安全的城市移動規劃。

2020年的新冠疫情為自行車產業帶來成長紅利，今(2022年)年上半年1至7月也達到35.42億美元，較去同期大增近29%，觀察近年台灣E-bike增幅已超過傳統自行車，工研院IEK預測E-bike國際出口將於2025年超過傳統自行車，產生「黃金交叉」。面對全球健康及永續意識的提升、訴求更智慧且潔淨的市場生態，台灣自行車產業剛好站在相對利基點，可以憑藉全球最緊密的自行車產業供應鏈、串接台灣在全球具戰略地位的晶片及資通訊產業，持續擴增在高端研發製造及短鏈供應的布局，因應未來產業的挑戰。

經濟部國際貿易局李冠志副局長指出，台灣自行車一向以高品質、高價值為世界所知，台灣自行車產業經過半個世紀的努力，在台中、彰化及台南發展出高級自行車生產及研發聚落與完整產業鏈，是許多歐美買主想與台灣業者合作之因，自行車不但是台灣的精品，也是我們與世界連結的重要管道。自行車公會張蕙娟秘書長表示，預期全球供應鏈將從「快速中求壯大」轉移到「穩定中求安定」的思維，而台灣自行車產業面對全球綠色環保與愛地球減碳的意識高漲下，將會持續投入產品創新技術動能，且將更加貼近國際市場需求來服務客戶。

本次台北國際自行車展國際記者會重頭戲是邀請到桂盟國際吳盈進董事長、巨大集團李書耕發言人進行對談。桂盟國際吳盈進董事長指出，要在2050年達到淨零碳排，未來十年是世界關鍵的十年，從現在開始必須平均每年減碳2.57%才有機會達成，而自行車可以作為減碳最簡單的解決方案，自行車不僅是產品，同時涵蓋生產、生活、生態及生命各種面向，具備各種永續發展可能，而桂盟也早在2012年開始實施碳盤查，並導入「綠色出行X綠色製造」，以綠色製造的方式來生產綠色出行產品的綠平方概念。巨大集團李書耕發言人也指出，自行車製造過程中，有80%的耗能來自供應鏈端，因此巨大號召在永續發展上有共識的自行車業者們，將於今(2022年)年10月正式成立自行車永續聯盟(Bicycling Alliance for Sustainability )，一起分享及學習ESG的作法，未來也將邀請更多國外品牌業者參與。

2023年台北國際自行車展將以「韌性製造」、「數位鏈結」、「創新風格」、「騎行生活」及「永續共好」五大主題為主軸，從展示至周邊活動，涵蓋自行車供應鏈、製造到品牌、智慧穿戴裝置、訓練軟硬體及騎行旅遊服務等。實體展將搭配Taipei Cycle DigitalGo線上展暨數位行銷方案，以線上線下的整合服務，提升精準商機媒合及數據洞察的效益。在全球各國邊境解封之際，2023年展會將有機會迎來疫後國際買主首次回歸，外貿協會也將透過海外駐點，加大展會推廣及買主邀請的力道。2023年台北國際自行車展將於3月22至25日於南港展覽館一、二館辦理。