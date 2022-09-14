國民黨高市議員陳若翠13日在議會總質詢時，質問高雄市長陳其邁若台積電2023年底不投產，是否願意下台負責？此話一出，陳若翠立即遭到綠營圍剿，陳若翠14日發聲明滅火，稱沒有人不歡迎台積電到高雄設廠，她只是站在監督立場，不希望有任何小細節壞了這件大事。

陳若翠質詢時表示，市府宣布台積電今年確定如期如址在高雄設廠，如果台積電計畫跳票，在2023年底不投產，而陳其邁又連任市長，是否願意為此下台負責？對此，陳其邁強調，台積電法說會已經清楚表達市府尊重台積電，也歡迎台積電來投資，但不要說「你下台、我下台」這種話，「假如台積電投資，議員是否要下台負責？」

陳若翠質詢後，立即遭綠營人士圍剿，民進黨高市議員參選人湯詠瑜批評，據台積電說明，未來預計在高雄量產的時間點為2024年，但陳若翠卻在質詢時將時間點說成2023年，除了引據事實錯誤，對於晶圓廠的建廠進程與各類許可的要求，也完全沒有概念，聽了她質詢的內容，認為陳若翠在唱衰台積電，更讓人有種巴不得台積電投資失敗的感覺。

陳若翠則出面滅火，強調沒有人不歡迎台積電到高雄設廠，大家也都抱著很高的期望，相信台積電能為高雄帶來新氣象，市府一直大肆宣傳，她是站在議員監督的立場，督促市府注意所有可能出錯的環節，不允許任何小細節壞了大事。

而民進黨高市議員參選人蘇致榮再嗆，陳若翠對於自己引用時間錯誤一事，根本毫無解釋，甚至還說「如果台積電落腳高雄2023真正設廠投資」，除了是繼續引用錯誤時間外，也說不出引用何來，擺明就是要潑政治髒水而已。