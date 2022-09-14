台北市長選戰激烈，蔣萬安、黃珊珊劍指陳時中去年擋疫苗，立法院民進黨團今天召開「中國擋疫苗，中國國民黨不敢吭氣」記者會，要求國民黨對於中國阻擋台灣政府採購疫苗的行為，一定要有所表態與譴責動作。

民進黨團幹事長羅致政說，國民黨在過去一段時間不斷炒作「擋疫苗」舊事，甚至將矛頭指向政府、指向陳時中，但是真正在擋疫苗的是中國政府，國民黨人對這樣的阻擋行為，要嘛選擇忘記，要嘛不敢想起，甚至更離譜的是在協助掩飾中國在阻擋台灣取得國際疫苗的事實。

民進黨團副幹事長林靜儀表示，國民黨對疫情發展向來站在中國那邊，不敢講中國黨疫苗，只要中國對台灣不利的事情就選擇遺忘、選擇忽略。

林靜儀指出，去年六月德國議員在推特上提到，德國ＢＮＴ跟台灣的相關協議因為中華人民共和國的施壓而告吹，「德國議員應該不是1450吧？應該不是陳時中粉吧？他明確說到就是因為這個問題。」

林靜儀接著指出，當時德國駐台代表王子陶處長接受專訪也說，「德國跟中國企業有合約，而中國是專制國家，沒有自由，每件事情都要聽黨的，所以這裡面有政治問題存在。」

林靜儀強調，為什麼其他國家沒有民間買疫苗的問題？因為他們沒有中國擋疫苗的問題。這些都不是新聞而是舊聞，只是因為國民黨為了選舉，才把「餿掉的食品」拿出來炒。