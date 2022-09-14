不少人夢寐以求擁有自己的房子，一名網友觀察發現，大多數的年輕人買房都會選重劃區，而非是老城區，但老城區明明就比較方便，因此他很好奇大家偏愛重劃區的原因。對此，網友綜合出3個原因，首先是老城區房價高，年輕人根本買不起，再者就是重劃區比較美觀；最後就是道路規劃，老城區停車困難，且騎樓常被佔用，走路危險，但重劃區就會弄得比較整齊。

一名網友在PTT上發文表示，現在的年輕人買房子好像都會選重劃區，像是三峽北大特區、桃園青埔重劃區、竹北、台中七期與高雄美術館重劃區，反而不會去買老城區的房子，但他認為老城區很方便，難道大家都可以忍受吃飯要開車出門的生活？

貼文引起網友討論，不少人認為老城區的房子都不便宜，一般年輕人根本買不起，如果想在老城區買新房子會超貴，買舊房子還需要重新整理過，「老城區的新房子都很貴，舊房子要整理的錢不少」、「竹北年輕人買不起吧QQ」、「舊城區新房很貴的」、「傻傻的，原本的老市區不便宜」、「沒錢買舊城區啊！」

不少網友指出，老城區房子與房子的距離太近，打開窗看到的可能都是鐵皮屋和頂樓加蓋；反觀重劃區，因為棟距有規劃過，窗外甚至能看到公園綠地。「 重劃區房子新，棟距大還有綠地，為啥要擠在老公寓區」、「打開窗戶看到一片鐵皮加蓋屋頂和看到公園，你喜歡哪一個？」

網友也說，雖然老城區的機能好，但常有車輛、攤販佔用騎樓的狀況，少有人行道，走路像玩障礙賽，如果要推嬰兒車很不便，而且也沒有停車位。「舊城區沒停車位，很不方便」、「舊街區光是想安全走路都有困難，根本障礙賽」、「便利的同義詞就是混亂」。