麥當勞今年再次攜手「台灣血液基金會」展開熱血行動，將目標族群鎖定首捐族。（麥當勞提供）

麥當勞熱血行動，除了鼓勵大專生加入首捐，內部宣傳結合中秋節活動提前起跑，藉由趣味知識問答強化捐血觀念。（麥當勞提供）

受到少子化與疫情影響，近十年來國人的首捐率逐年下滑，全台血庫存量經常告急。麥當勞今年再度攜手「台灣血液基金會」展開熱血行動，自15日至10月31日，隨捐血車前進全台120所大專院校，凡至指定校園捐血250cc，即可免費獲得大麥克貴賓券一張。

根據「台灣血液基金會」年報統計，截至2021年底，首次捐血者較疫情前（2019年）減少23％（將近兩萬人），24歲以下首捐人數相比10年前近乎腰斬；數據顯示，首捐族有8成是學生、占比最高，提升首捐率需要加強年輕族群的捐血意識。

麥當勞支持社會公益，希望藉由提供經典產品–大麥克，鼓勵大專生踴躍捐血。繼去年首度和台灣血液基金會合作，為期三天的「麥當勞熱血專案」，成功募得2萬2113血袋，為血庫增加0.8天庫存；今年再接再厲，並將目標族群鎖定首捐族，特別於大專院校開學後（9月15日至10月31日），在全台120所校園展開熱血巡迴；凡至指定校園捐血250cc，就能獲得大麥克貴賓券一張，希望吸引學生首捐族響應，藉由第一次捐血，進而養成持續捐血的習慣。

已有27年捐血資歷，麥當勞營運管理部副總裁楊世和表示：「目前可捐血年齡是17歲到65歲，這次我們主動隨捐血車前進大專院校，鼓勵年輕學子參與首捐，希望熱血行動能向下紮根。」

麥當勞的兼職人員有4成以上是學生族群，為強化與年輕世代的溝通互動，內部宣傳結合中秋節活動提前起跑，以捐血講座、線上遊戲與捐血知識問答，藉由趣味形式強化捐血觀念，帶動挽袖捐熱血的風潮。