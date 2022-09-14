台中市長盧秀燕(左起)與高雄市議員李雅芬合體拍攝競選照。(國民黨台中市黨部提供)

台中市長盧秀燕(左起)與高雄市議員陳若翠拍攝合體宣傳照。(國民黨台中市黨部提供)

台中市長盧秀燕(左起)與高雄市議員陳若翠拍攝合體宣傳照。(國民黨台中市黨部提供)

被視為國民黨「最強母雞」的台中市長盧秀燕，8月中旬獲黨中央提名後，陸續吸引各縣市議員參選人邀拍合體競選照；民調顯示，盧秀燕目前支持度過半、且贏對手蔡其昌1倍，她更是《ETtoday》公布十大政治領袖中唯一的女性，藍營認為，母雞外溢效應已經遍地開花，盧秀燕儼然升級為政壇一姐。

盧秀燕人氣旺，日前就陸續有台北市議員參選人徐巧芯、高雄市議員參選人白喬茵、彰化縣議員參選人曹嘉豪，以及台北美女議員鍾沛君、耿葳與新北林鼎超、蕭敬嚴等參選人組團來與她拍攝合體競選照，這幾天現任高雄市議員李雅芬與陳若翠也不遠千里到台中，為的就是與盧秀燕合體拍照。

國民黨台中市黨部指出，李雅芬拍照當天，抵達台中的時間已經是晚間9點，盧秀燕仍耐心接待，還親自教導、調整李雅芬的動作；陳若翠則笑稱盧秀燕根本是「真人合體立牌」，拍攝每個動作都駕輕就熟、超專業。

根據美麗島電子報上月底公布的台中市長選舉最新民調，盧秀燕獲超過半數民眾支持、支持度達52.2％，其對手蔡其昌民調僅21.4％，藍營認為，該民調結果顯示，蔡英文總統雖多次到台中為蔡其昌助選，用盡方法意圖炒熱選情，但盧秀燕秉持的溫柔堅毅調性深獲認同，連在蔡其昌本命區清水，盧都獲壓倒性支持。

此外，盧秀燕深耕北北屯區多年，與當地里長互動密切，她日前與北屯區里長拍照，現場宛如市長的「小型見面會」，氣氛輕鬆愉快，許多里長都讚她的努力。而根據《ETtoday》9月初公布的最新民調，盧秀燕在十大政治領袖中名次排列第七，是唯一上榜的女性政治人物，也因此，許多藍營參選人將「合體盧秀燕」當成選舉「護身符」，也使得母雞外溢效應遍地開花。