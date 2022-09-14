台灣運彩xT1聯盟桃園雲豹繼續厚植團隊戰力，球團今天（14日）宣布，簽下前波蘭國家隊中鋒亞當·拉佩塔（Adam Lapeta），希望借重其豐富經驗，攜手上季聯盟阻攻王戴維斯（Deyonta Davis），捍衛雲豹禁區。

拉佩塔今年34歲，身高217公分，從學生時期開始就是波蘭國家隊常客，2005年展開職業賽事生涯，曾在歐洲聯賽征戰18年，效力波蘭聯賽時期，更曾幫助球隊6度高舉冠軍金盃，並在2016年、2018年分別獲得聯賽榮譽獎及本土最佳五人雙料殊榮，在球場上不但具備良好傳球視野、爭搶籃板及護框能力，更同時兼具身高優勢、高球商、機動性及協調性，球團看好他加盟後，使球隊禁區威力大增。

拉佩塔上一球季效力立陶宛聯賽BC祖基亞，和桃園雲豹簽約後預計近期抵台，這也是他生涯首度來台，他說：「聽聞許多關於台灣的風土民情，也特別關注雲豹隊，我很興奮、也很高興能加入團隊，期待未來能與隊友們在場上搭配，並創造佳績。」未來他將披上雲豹隊16號球衣。

桃園雲豹總經理蘇翊傑指出：「拉佩塔擁有身高優勢，在防守端及機動性也都不錯，若拉佩塔能和戴維斯在場上搭配，應該會有不錯的效應，球隊禁區高度肯定會比上個賽季提升許多。」