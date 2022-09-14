中市議員李中14日在市政總質詢時表示，六都當中綠營執政的桃園、高雄送捷運規畫給交通部時，都在短時間內就審查通過，但台中捷運藍線歷經18個月卻還未審，質疑「顏色對了就可以通過」，建議藍線乾脆改名綠2線。市長盧秀燕回應，只要可以通過，改成深綠線也沒問題。

李中表示，桃園捷運棕線當初提綜合規畫案到交通部，大約10個月就開大會審查；高雄捷運黃線提送後，16個月就開大會審查。台中捷運藍線提送至今已18個月，連環保署都環評審查通過了，交通部卻還在程序上雞蛋裡挑骨頭，不斷要求補件，難道不能一次講清楚嗎？

李中說，民進黨中央政府不斷拖延時間，想要用此議題來攻擊盧秀燕，製造政治利多給其市長候選人，但傷害的卻是期待藍線甚久的台中市民，建議市府把藍線改成「綠2線」，或許可以加速審查。

盧秀燕回應，只要是對市民有益、只要能夠讓交通部加速審查核定，即便把台中捷運藍線改為台中捷運「深綠線」，她也沒意見。