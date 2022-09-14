日本7月核心機械訂單加速增長，這表示儘管近來全球經濟放緩，以及日圓走弱推升國內成本，但企業擴大支出可望抵消這些阻力。

向來被視為未來6～9個月資本支出指標的核心機械訂單意外成長，或許能讓日本政府暫時鬆了一口氣，當局寄望企業投資能提振這個全球第三大經濟體由內需帶動的復甦。

惟路透短觀調查顯示，由於企業持續面臨原材料成本高漲的壓力，日本9月製造業信心從7個月高點回落。

內閣府公布，7月核心機械訂單月增5.3%，遠優於經濟學家預估的月減0.8%與6月份的微增0.9%。

與去年同期相比，日本7月核心機械訂單大幅成長12.8%，遠優於經濟學家預估的年增6.6%。

Capital Economics日本經濟學家Darren Tay表示，這個結果顯示本季非住宅投資強勁增長，符合7月份資本財出貨穩健增長，以及第二季企業利潤創下新高。

以產業來看，來自製造業的核心訂單月減5.4%，主要因電機、汽車和零組件等產業訂單下滑。

來自非製造業的核心機械訂單月增15.1%，其中，運輸和郵政業的機械訂單暴增172.7%，抵消了批發和零售業的訂單下跌。

今年以來日圓兌美元已經貶值約20%，使日本企業面臨進口成本攀升的壓力。但日本信金中央金庫研究所資深經濟學家Takumi Tsunoda表示，今年日圓的貶值不太可能立即導致工廠和其他製造設施的支出增加，因匯率波動大約需要兩年時間才會開始影響企業的資本支出計畫。

另一方面，路透社所做的短觀調查報告指出，日本9月製造業信心指數從8月創下7個月高點的13下滑至10，因近來日圓貶至24年低點，加劇了進口成本上揚給國內企業帶來的痛苦。