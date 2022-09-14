新北市長侯友宜近日頻頻遭綠營質疑，當選連任新北市長後是否會中途落跑競逐2024總統大選，國民黨主席朱立倫昨(13)日也反嗆「票投侯友宜、成全林佳龍擔任閣揆」；對此民進黨新北市長參選人林佳龍則稱，朱立倫是想成全自己選2024年總統大選，才想方設法把侯友宜綁定在新北市長，反譏朱立倫「司馬昭之心」。

林佳龍表示，侯友宜在面對2022年九合一選舉時說「好好做事」，但提及2024年總統大選時，卻說「勇於承擔、接受挑戰、全力以赴」，他的態度很明顯，所以新北市民不應該浪費選票選出一位韓國瑜2.0，讓城市空轉。

他說，爭取選民支持就是契約行為，所以理當預設是要做好4年，反之若有人當選後中途可能落跑，才會要你承諾，大家不會關心自己若是敗選要做甚麼，反而會去關注侯市長勝選會不會落跑去選舉，那不如票投票投林佳龍來成全侯友宜，讓侯友宜敗選後，可以沒有任何包袱跟束縛的去選2024總統選舉。

林佳龍強調，朱立倫喊「票投侯友宜、成全林佳龍擔任閣揆」，與其說是想成全侯友宜，不如說比較想要成全自己，所以才想將侯友宜綁在新北市長，好讓自己可以去選總統，有點司馬昭之心，也過於政治算計，所以如果真的要成全林佳龍，就是票投林佳龍。

至於《美麗島電子報》董事長吳子嘉說2024總統選舉，可能會出現「賴龍配」，林佳龍則說自己對年底當選新北市長很有信心，黨內也大團結一起拚，當選新北市長後也會做滿4年，所以不存在什麼配的問題。