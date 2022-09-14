農委會8月推出「六吃興旺」農漁產促銷優惠方案，只要9月30日前於指定合作平台購買文旦、石斑魚、白帶魚、竹莢魚、午仔魚、台灣鯛等6項農漁產品，單筆消費滿600元就可登錄發票抽面額200元的「農遊券3.0」。農委會水保局今(14)日透露，由於登錄情況仍待加強，最快本周再推新的促銷方案衝買氣。

因應中國大陸再暫停我柑橘類果品、白帶魚及竹筴魚等農漁產品輸入，農委會除了提出各項補助獎勵措施外，再推出農遊券3.0，民眾只要消費滿600元即可抽面額200元的農遊券，計推出30萬份。

根據水保局統計，截至昨日止共計2萬1007人登記抽獎，總登錄金額為2009萬1808元。

水保局局長李鎮洋今日表示，由於本波農遊券登錄次數距離30萬還有一段距離，可以說只要登記便「人人有獎」，他透露，預計最快這周會推出新的促銷活動增買氣，至於具體是什麼促銷內容，李鎮洋笑說「拭目以待」。