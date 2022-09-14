為了協助自營作業者度過疫情難關，勞動部分別在2020年及2021年針對投保在職業工會的勞工祭出最高3萬元的「自營作業者及無一定雇主勞工生活補貼」，但部分遭審計部發現資格不符，目前針對2020年的7000多筆不合格已發函要求繳回，至於2021年的部分則仍待財稅資料確認後才會發函催繳。

據勞動部統計，2020年的自營作業者及無一定雇主勞工生活補貼共核定112萬6610人、核定337億9830萬元，2021年核定184萬6703人、給付436億4299萬元。

勞保局普通事故給付組組長劉秀玲表示，經勞保局比對資料後發現2020年的自營作業者及無一定雇主勞工生活補貼共有7000餘件資格不符，目前皆發函催繳，且大多已繳回，或申請分期繳回，如果後續未繳回則會移送強制執行。

據審計部報告指出，2021年的自營作業者及無一定雇主勞工生活補貼不符合件數超過2萬筆，劉秀玲說，目前仍待財政部財稅資料確認該年所得，確認不符合門檻後，就會發函催繳，至於其他如有軍保、公保等身份則也發函至國防部或所屬單位詢問。