次世代疫苗要來了，台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙提醒，打完基礎劑的人，才能打次世代疫苗，而全國還有320萬人未完成基礎劑，分別是65歲以上長者、50到64歲、未滿12歲兒童三大族群，若無完整接種感染BA.5，較容易發生重症、死亡、長新冠、兒童MIS-C，且九約底疫情高峰，每周死亡數將破百例。

BA.5來勢洶洶，台大公衛學院今天舉辦線上防疫記者會，公衛學院教授陳秀熙指出，截至9月10日，全國重症率上升2％，中症率和死亡率上升14％。其中50到64歲的重症率上升13％、65歲以上上升3％；50到64歲死亡率更上升28％，65歲以上上升13％。

上述現象與自然感染和疫苗的保護力失效有關，沒打過疫苗的風險也有重大差別，0到19歲中症率上升了70％，65歲以上上升11％，50-64歲上升7％，也值得留意。

陳秀熙表示，接種疫苗是減少重症死亡最重要的策略，但根據最新統計，台灣目前還有320萬人沒完成基礎劑，以三大族群為多，分別是65歲以上長者(62萬人)，50到64歲(60萬人)，未滿12歲兒童(163.6萬人)。另外有260萬人則只打完基礎劑，50到64歲有49萬人、65歲以上有近35萬人

九月底疫情高峰將至，陳秀熙預估屆時每天約落在4萬～5萬人間確診，疫苗沒打滿的族群，每周將新增51至125人死亡，但若符合資格的人都接種基礎劑、第3劑或追加劑，每周死亡人數則可分別降低到19至53人之間。

若已感染過的人，還需要繼續打疫苗嗎？陳秀熙指出，不論什麼年齡層，感染過都還可以再打疫苗，如此即便之後再次感染BA.5，絕大多數都是輕症，發生長新冠、MIS-C的機會也很低，且接種追加劑發生心肌炎等副作用的機會也低於基礎劑，可以放心接種。