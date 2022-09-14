高雄鹽埕區的「城中城」大樓，大火造成多人死亡，危樓已於今年5月20日拆除，高市府規劃原址開闢為府北公園，以「綠活、璀璨、翻轉、新生活」4大方向規劃，完工後將成為鹽埕區再生典範，開闢進度目前約達66%。

高雄市副市長林欽榮14日視察施工情形，了解各項工程施工執行狀況，高雄市工務局表示，為強化公寓大廈管理及安全，由工務局建管處輔導成立管理委員會，周邊3棟公寓大樓經輔導已完成報備程序。

公園周邊大樓，則由都發局辦理府北里環境再生工程，為老舊建物立面進行拉皮整建維護作業，完成後將使本區域蛻變重生。

養工處說明，府北公園是以「綠活、璀璨、翻轉、新生活」4大方向規劃，開闢後將成為鹽埕區再生典範。現地改建後的公園，設置有陽光滿佈的大草坪，並栽植樹形優美的開花性及遮蔭喬木，街角開放性廣場設計，並由無障礙動線引導民眾進入遊戲場、藝術水景及造型涼亭休憩區，開闊地空間及明亮、通透的視野，提高使用者親近性公園設施，同時兼具防災救難的功能。

公園開闢進度目前約達66%，已將原建物地下室打除，並回填土壤至平面層，佈設公園水電等管線及水景池結構體，並陸續施作地上設施物。(記者張雅雲/高雄報導)