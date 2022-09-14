民眾黨新竹市長候選人高虹安近日遭綠營側翼粉專影射虐鳥，卻反遭Ptt鄉民與正牌動保團體成員狠打臉，相關貼文一出後立刻引發其他鄉民們熱議，直言「這才是真的笑死」。

Ptt鄉民分享，高虹安12日指控竹市動物園不當對待鸚鵡，卻有自稱農藝相關的粉專翻出一張高3月時與鸚鵡的合照，表示讓鸚鵡攜帶腳鍊可能會讓其受傷，似乎在影射高「虐鳥」，相關貼文更被多個綠營側翼粉專轉傳。

然而鄉民提到，照片拍攝的當天立院舉辦了「優秀動保立委頒獎典禮」，更附上一張動保團體成員留言寫下「這是寵物鳥出門時的安全繩，外出不攜繩或鍊才是不負責任的行為」、「鳥是我們帶去立法院的，當然要攜」的留言截圖，以及當天多張頒獎活動的照片，其中更有許多綠委獲獎。

該則討論版在今（14）日中午發出後現已呈現「爆」等級，對於踢到大鐵板，鄉民們狠酸側翼粉專「迴力鏢，笑死」、「真的笑死」、「好好笑，側翼搭上失智列車」、「這才是真的笑死」、「超大型翻車現場」、「能被動保打臉是一種成就」，也有鄉民直言「本來就要有鏈子，不然飛走了又是一個悲劇好嗎」、「那養狗上狗鏈怎麼不哭虐狗」、「唯一支持高虹安打爆他們」、「打高虹安這點很無聊，又容易反被打臉翻車」、「上鍊很正常」。