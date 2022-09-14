「這輩子一定要做一次業務看看！」陳可旻原本在台中市政府農業局擔任約聘人員，一年一簽也就過了五年之久，在公家機關上班的生活可說是安逸卻又不穩定，既沒有升遷加薪的機會，每年又要擔心是否能成功續約，注重個人發展的可旻因此果斷選擇辭職。

辭職後，可旻選擇到澳洲打工度假，但獨自一人離鄉背井加上文化差異，讓可旻萌生回台灣的想法，於是可旻也開始思考回台後，在普遍低薪的就業環境中，有什麼工作也能領取高薪？可旻認為，「當業務才有機會挑戰高薪，並且本來職涯規劃裡就期許自己一生要當過一次業務，再加上之前約聘工作的不確定性，這次我想選擇一份可以做一輩子的工作。」

提供優渥薪獎 房仲經紀人大膽追夢

由於可旻的好友就在永慶房屋任職，可旻得知永慶房屋提供業務新人前9個月每月5萬收入保證，以及透明的月月晉升制度，沒有年資限制，只要績效達標，每個月都有加薪及升遷的機會，今年可旻已經連續晉升十級，未來也將繼續挑戰更高的目標，不斷突破自己薪水的天花板。此外，永慶房屋首創「永者幣」制度，永者幣幣值等於新台幣，經紀人只要完成工作項目就能獲得永者幣，並可隨時至永者商城中兌換電器用品、禮券、餐券等禮品，目前可旻已獲得3萬6千枚永者幣，等於變相為自己再加薪！

一對一師徒制搭配強大科技力 新人也能業績衝衝衝

面對完全不熟悉的領域一開始當然會忐忑不安，所幸永慶提供完善的一對一師徒制，在師父的帶領下，學習帶屋、累積實戰經驗，讓可旻以最快速度掌握房產知識及服務技巧。可旻回憶起剛進公司時，就接下一個被視為燙手山芋的物件，當時的她沒有想太多，只是單純的想幫助客人而已，「這間公寓同業已經賣了10年！因為坪數達50坪，但一般人入住公寓不需要那麼大間，所以並不好賣，屋主一開始看到我時，其實不太信任我，認為我年紀輕又沒經驗，並不抱太大期望。」幸好有師父與店長的帶領，從分析物件優點及未來效益、找到適合的買家、帶看，以及最後的簽約階段，一步一步的手把手教導，可旻僅用了半年的時間，配對成功一位剛好在尋找房子當員工宿舍的買家，成交後屋主也感到非常驚喜。初生之犢不怕虎的她，用行動取得客人的信任，也獲得滿滿的成就感。

此外，因為可旻的入職後剛好遇上疫情爆發，幸好永慶房屋強大的資料庫與科技力，可旻依舊可以借助實境找房或線上專人導覽讓客戶掌握屋況，業績不受疫情阻礙。在一對一師徒制及科技的協助下，可旻到職僅短短半年的時間，就成交了12組客人，第一年業績突破500萬元，今年業績更是較去年成長了20%！

勇往直前的動力是客戶的真心回饋

可旻也說道：「對我來說，每位客人都是我的朋友」，可旻用真誠的心對待每位客人，深入了解客人的家庭組成、學區考量、工作地點、買房動機等等，秉持先誠實再成交的理念，推薦最符合客人需求的房子，絕不為了短利而漠視客人利益，「買房子是每個人一輩子的夢想，能幫助客人買到心儀的房子是一件很有意義的事。」

未來，她給自己訂下業績破千萬及在台北買房的目標，也鼓勵渴望收入高薪的求、轉職者，一起加入永慶房屋，完善的訓練制度及共戰文化，不用怕沒經驗沒人帶，並且保障業務新人前9個月每月5萬收入，只要肯學習就不怕沒有舞台！