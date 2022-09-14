想要贏得別人的信任，可沒有想像中那麼容易，不僅要付出很多時間，還要花費很多精力，不過《搜狐網》運勢專欄指出，獅子座、天蠍座、金牛座很容易被別人信任，而且做事靠譜，讓人非常放心。

▍獅子座

獅子座對待朋友交代的事情絕不馬虎，因為講誠信就是他們做人的基本原則。獅子座慷慨大方，很樂於幫助身邊的人，甚至寧願自己受委屈，也不願看到朋友失望，即便是很麻煩的事情，只要他們點頭答應了，就會盡全力去完成。

▍天蠍座

天蠍座是相當靠譜的星座，他們不會輕易答應任何事，但答應了就一定會竭盡全力做到最好。雖然天蠍座平時沉默寡言，但他們能力強大，值得信賴，如果他們把你當朋友，必定會全心全意幫助你，與你站在同一陣線。

▍金牛座

金牛座穩重踏實的形象深植人心，無論是自己的事還是別人的事，只要交到自己手上就會全力以赴，絕不會讓信任他們的人失望，而這也為他們贏得了良好的口碑和人緣，無疑是團體中最值得信任的存在。