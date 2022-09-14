台北六福萬怡酒店館內「粵亮」廣式料理上新菜，深受饕客喜愛的「靚皮烤鴨」進化改版，展現台灣在地特色，薄脆油潤的片皮鴨遇上宜蘭三星蔥、山中黑珍珠馬告、客家金桔醬等食材，些微的辛辣感跟酸甜甘醇的好滋味，交織出難以忘懷的美味。另外還有使用新鮮澎湖角瓜的「菜脯絲瓜鴨架粥」、加入南港區花桂花的「蘿蔓桂花炒鴨鬆」等烤鴨料理，多汁的鴨香骨肉佐上味美香甜的食材，讓人一隻吃上癮。靚皮烤鴨二吃2,380元+10%，第三吃須加價380元+10%，需3天前預約，每日限量40隻。凡南港、汐止、松山、內湖、信義區的居民，只要出示含地址的身分證件，即可再以85折價格享用粵亮美食。

六福萬怡的「靚皮烤鴨」為老饕們必點菜色，選用3公斤的櫻桃鴨，遵循傳統古法，依添料、醃製、風乾、上醋水、烘烤、淋油等多道程序進行料理，再以百萬級大型專業烤箱進行烘烤，皮脆肉多汁。周邊配料也是靈魂所在，除了傳統的雜糧鴨餅皮外，主廚特別設計馬告蔥燒餅，金黃色的香酥外皮，再加上翠綠的宜蘭三星蔥以及被譽為山中黑珍珠的馬告，帶有微微辛辣感，再依喜好放入麻香酸菜、橙香蘿蔔、蔥白、小黃瓜等配料，抹上加入蜂蜜的傳統客家金桔醬，鹹香酸甜又帶點麻辣，刺激食慾大開。

第二吃及第三吃可選擇其他烤鴨料理，「菜脯絲瓜鴨架粥」為港式生滾粥搭配烤鴨胸肉及新鮮澎湖角瓜，讓多汁的鴨香骨肉及鮮甜角瓜融入粥中，「川椒鴨脯回鍋肉」用桂林豆瓣醬的鹹香麻來提味，鴨胸肉完美吸附醬汁，是佐飯的不二選擇，「冬菜鴨架細粉湯」將鴨架骨精華融入湯中，吸飽湯汁的冬粉，味美香濃一口接一口，「蘿蔓桂花炒鴨鬆」把鴨鬆爆炒後加入些許桂花醬再配上蘿蔓生菜，清爽中帶有些許桂花香。

新推出「粵式招牌生抽蝦」，選用東南亞A級草蝦，用高溫油炸鎖住蝦汁，外殼炸至酥脆，蝦肉鮮甜彈牙，搭上主廚特製的生抽醬汁，吃起來鹹香夠味，連外殼都不能放過，一再吮指回味。

擴大經營年輕客群，粵亮廣式料理加入目前年輕人偏好的川菜、滬菜元素，讓菜品更豐富，口味更多元。「巴蜀辣跳雞」將雞腿肉炸到外酥內軟，加入小茴香籽及自製麻辣豆瓣醬，是配飯或下酒都很搭的佳餚。「紫菜鹹香砂鍋飯」以上海菜飯做為改良，不僅有蛋香及五花肉，還加入了瑤柱貝及蠔乾增加鮮香甜，最後撒上烘烤過紫菜，是海納百味的無敵砂鍋飯。還有網紅必拍甜點「夢幻海洋白糕」，以椰汁奶酪為底，上面則是用蝶豆花製成的晶凍，組合出宛若大海浪花的美麗瞬間，一上桌就立刻拿出手機拍照上傳社群平台。