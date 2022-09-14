新北市長選戰正酣，明(14)日總統蔡英文、副總統賴清德皆計畫到新北市幫民進黨新北市長參選人林佳龍輔選，其中賴清德的首場輔選活動就是替林佳龍站台；對此林佳龍表示，大團結也會有大勝利，選舉就是團結的打敗分裂的一方，會全力爭取勝選。

林佳龍表示，新北市長選舉是年底九合一六都選舉中，最重要的選區，從總統蔡英文、副總統賴清德開始，大家都把新北市當作超級戰區，大團結也會有大勝利，相信選舉就是團結的打敗分裂的一方。

他說，蔡總統每周來產生很大的輔選效果，而賴副總統的第一次是從新北出發，不僅是因為新北市最大的城市，一方面是彰顯新北的重要性，另一方面也是因為賴清德在新北萬里出生長大，所以從自己的故鄉出發，而且總統及副總統同一天都來新北，也展現民進黨得團結，希望全力來爭取勝選。

另外媒體報導指出，近期有份民進黨內部民調顯示，侯友宜在民進黨傳統票倉新莊區獲得49.9％的支持率，跟林佳龍差距達24％，換算下來恐會輸50萬票；對此林佳龍則說自己沒看到這份民調，但他認為和2014年朱立倫和游錫堃競選新北市長時的選前民調類似。

林佳龍說，他們做的民調，有注意到侯市長的支持度降到5成以下，因為挑戰者支持度比較不容易在民調裡反應出來，所以若現任者的支持度降到5成以下，就表示更有機會勝選。

他表示，己方陣營也是有選舉節奏，目前士氣都很高，包括市長與議員參選人聯合競選，以及府院黨團大家都投入新北的選區，拋出的議題也讓對手其實是難以招架，雙方距離一步一步有在拉近。