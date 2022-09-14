中央流行疫情指揮中心通過「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」，規定旅客必須團進團出、導遊領隊須打3劑疫苗、做好防疫規劃等，但對業者影響最實際的禁團令，還有待疫情指揮中心點頭才能解除。旅遊業認為，旅遊禁令不解除、邊境不開放，指引只是空談。

「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」規定旅行社帶團需要團進團出，工作人員和團員要完整接種新冠肺炎疫苗，出入境旅客需戴口罩，旅行業者也要準備替旅客準備防疫包，並說明目的地國家的防疫規範。

至於關鍵的旅行社禁團令，名義上是交通部觀光局負責解禁，實際上必須徵得疫情指揮中心同意，決定權落在疫情指揮中心手中。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」早已通過，現在問題在於禁團令不解除，旅行業無法接待國外觀光客、不能組團出國，指引根本不算什麼。

「開放組團，對旅行社才有實質幫助！」蕭博仁建議，政府應先將禁團令解除，在入境還要居家隔離的規定下，旅行團還不敢貿然出國，解除禁令等於讓業者提前準備銷售、組團，等邊境一開放就能接上出國。