建築物1樓玻璃破裂，現場都沒有異味飄出，爆炸原因消防局表示須查明釐清。（台中市消防局提供／張妍溱台中傳真）

台中市大里區立新街1處民宅騎樓，14日上午11時突然傳出巨大聲響，1名婦人疑使用「電土」催熟水果，竟然發生爆炸，附近民眾聽到聲音都跑出來查看，1台冰箱當場破裂，以為是瓦斯氣爆，但是都沒有聞到異味，所幸當時婦人跟女兒都在屋內，其他人外出上班，整起事件沒有造成人員傷亡。

台中市消防局表示，11時40分接獲報案大里區立新街一處民宅傳出爆裂聲，派遣十九甲、仁化分隊、出動消防車2輛、救護車1輛、人員7名前往現場搶救，發現為騎樓處雜物不明原因爆開；建築物1樓玻璃破裂，現場未發現瓦斯桶、無天然氣管線及未嗅到異味，無人傷亡，損失及氣爆原因待查。

當地里長表示，該氣爆現場有1台冰箱被炸開破裂，所幸屋主都不再家裡無人受傷，事發透天厝好像原本是早餐店，但是已經歇業很久，門口確實有堆積物品，案發現場玻璃門窗碎裂，物品掉滿地，也叮嚀附近住家或用路人行經要注意安全。

警方到場指揮疏導交通，另現場1樓由消防隊火調科調查了解原因，初步研判疑為冰箱未插電存放，放在冰箱的香蕉水果以碳化鈣，水果催化劑，催化之氣體遇水引爆，還好電土爆炸威力不大，無人受傷。