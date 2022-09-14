藝人金剛(李信樵)和小嫻交往1年多，今年5月宣布和平分手，距今已有4個月，日前金剛因工作暫離台灣，搭機到大陸橫店拍戲，曝光片場古裝造型照，滑稽畫面被小甜甜笑虧：「不要這樣嚇你乾女兒」。昨(13)日金剛在IG曬出小甜甜和她女兒的合照，不只祝「乾女兒」生日快樂，也要小甜甜「好好照顧她」。

昨(13)日恰逢是小甜甜的39歲生日，金剛特意在IG發文祝福，並貼出小甜甜和「米苔目」的母女合照，感性寫到：「大摳也(大胖子)不知道第1？年了，生日快樂，祝我乾女兒青春美麗身體健康，平平安安長大，要好好照顧她喔」，照片中，可看到小甜甜手拿女兒毛巾，身邊女兒米苔目也很乖巧，氣氛溫馨和諧。

金剛發文祝小甜甜生日快樂，並希望可愛的米苔目能平安長大。(圖/金剛 IG)

不過小甜甜看完貼文後，對於風頭被女兒搶走有些吃醋，在留言區中，除了清楚回覆金剛應是相識14年、快要邁入15年之外，同時不忘補了一句話：「整篇文章嗯好像都是在關心我女兒耶」，與金剛一來一往的互動相當可愛。而生日當天小甜甜也在IG許下生日願望，透露只希望女兒米苔目和愛她的人平安健康。

金剛7月赴大陸拍新戲，等到最近才開機。(圖/金剛 IG)

金剛分手後不久，7月便接演大陸新戲，哪料搭機抵達當地後，卻因疫情因素遲遲無法開機，直到日前才順利開拍。近日PO出新戲古裝造型，想不到一曝光後竟是女裝，而剃掉招牌大鬍子的他，甚至還對著鏡頭嘟嘴巴，果然被不少粉絲星友吐槽，「差點吐出來」、「一巴給你」，連小甜甜都笑虧「不要這樣嚇你乾女兒」。